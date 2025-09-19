Desde el Ministerio de Salud dieron a conocer cuales son los espacios de salud para los adolescentes. Esto se debe a que la atención integral de los adolescentes busca promover su bienestar físico, emocional y social, mediante estrategias que mejoren la calidad de los servicios disponibles para esta población.

Los mismos tienen como objetivo consolidar una política pública que permita prevenir y responder de manera eficaz a las problemáticas más frecuentes, al mismo tiempo que potencia las fortalezas de los jóvenes y acompaña el desarrollo de sus capacidades.

Un eje central de estas acciones es la participación activa de los adolescentes en el diseño de las intervenciones. Esto implica superar la mirada adultocéntrica y fomentar espacios de escucha y construcción conjunta, donde los jóvenes puedan expresar sus intereses y necesidades.

En estos espacios se realizan talleres, encuentros y actividades grupales orientadas a fortalecer habilidades para la vida, gestionar emociones y promover factores protectores, contribuyendo a la construcción del proyecto de vida de cada adolescente.

Para que un servicio de salud sea considerado amigable para adolescentes, debe cumplir con cinco características fundamentales:

Equitativo: que todos los adolescentes puedan acceder a los servicios que necesitan.

Accesible: que los servicios estén disponibles y sean fáciles de utilizar.

Aceptable: que la atención se brinde de manera que responda a las expectativas de los adolescentes.

Apropiado: que las prestaciones ofrecidas sean específicas para esta etapa de la vida.

Eficaz: que los servicios generen un impacto positivo en la salud de los jóvenes.

De esta manera, ponen énfasis en reconoce a los adolescentes como protagonistas de su propio bienestar y apuesta a fortalecer los servicios de salud para acompañarlos en todas las dimensiones de su desarrollo.