Esta mañana, en rueda de prensa, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, se refirió a un problema recurrente en el sistema de Salud Pública: el alto índice de ausentismo en las citas programadas. Según estadísticas oficiales, solo 4 de cada 10 personas asisten a los turnos médicos que solicitan.

Dobladez destacó la gravedad del asunto: “Tenemos un 40% de ausentismo en los turnos solicitados a través del sistema CIDI. Esto representa un total de 13.200 consultas perdidas mensualmente, de las 33.000 programadas. Ese vacío afecta significativamente la atención médica y provoca demoras innecesarias en el sistema.”

El ministro descartó la posibilidad de aplicar sanciones económicas a quienes no asisten a sus citas, pero enfatizó la necesidad de trabajar en campañas de concientización para revertir esta situación: "Multar a una persona por no usar un turno médico no es viable, pero sí debemos educar y generar responsabilidad. Si el paciente solicita un turno, confirma su asistencia 48 horas antes y no se presenta, se pierde la oportunidad de atender a alguien más," explicó.

Actualmente, el sistema envía recordatorios a los pacientes con 48 horas de antelación, permitiéndoles confirmar o rechazar la cita. Sin embargo, una parte importante de los usuarios no responde a esta consulta ni asiste al turno, lo que agrava el problema.

Dobladez subrayó que, si bien el Gobierno trabaja para optimizar los servicios de salud, el compromiso ciudadano es esencial: "Invitamos a los pacientes a que, si no pueden asistir, rechacen el turno cuando se les consulte. Esto permitirá reasignarlo a otra persona que lo necesite. Así todos ganamos: el paciente, el sistema y la comunidad en general," concluyó.