Salvaron de morir congelada a una mujer que se cayó de un kayak en Punta Negra

El personal del departamento Náutica de la Secretaría de Deportes rescató a una familia de turistas de Buenos Aires que volcó con su kayak en el dique Punta Negra. El operativo, activado tras un llamado de auxilio, logró un "final feliz" gracias al rápido despliegue de la guardia y el equipamiento adecuado. “En este caso se convino la suerte con la rápida intervención del personal que siempre está atento”, expresó a Diario 13, Raúl Quiroga, jefe de Departamento Náutica.

Todo empezó cuando los protagonistas, Marisa Sarlingo (49 años) y sus hijos Ulises (18) y Alma Zavatto (15), oriundos de Laferrere, alquilaron dos kayaks y fueron a navegar cerca del cerro La Sal. El kayak individual de Marisa volcó y, debido a que llevaba una campera pesada y un pequeño perro, no pudo volver a subir a la embarcación.

Ulises, el hijo mayor, logró regresar a la orilla en el otro kayak para dar aviso a la guardia. A las 16 horas del viernes 8 de agosto, el personal de Náutica fue alertado y activó de inmediato el protocolo de rescate.

Rescate en condiciones de riesgo

Los rescatistas encontraron a Marisa en una situación de "alto riesgo", con signos de hipotermia como temblores, adormecimiento de extremidades e imposibilidad de hablar. Mientras era asistida en el otro kayak por su hija, la mujer relató que escuchar el motor de la embarcación de Náutica fue un gran alivio. "Fue como dos angelitos, yo ahí ya no podía moverme", expresó, y agradeció el gesto de los rescatistas que la abrigaron con sus propias camperas y pidieron calentar la camioneta para su traslado.

El informe oficial de Náutica indica que se tardó unos 40 minutos en estabilizar a la turista con abrigo y bebidas calientes. Marisa concluyó con una reflexión sobre la importancia de la seguridad: "Son angelitos, en mi vida voy a poder agradecer".

Medidas de seguridad y equipo de rescate

Este exitoso rescate se atribuye a la implementación de nuevos protocolos y a la inversión en la flota de movilidades y embarcaciones que la Dirección de Náutica realizó a partir de diciembre de 2023.

Personal interviniente:

Jefe de Guardia: Fausto Rocha

Subjefe de Guardia: Rodrigo Leiva

Encargados de embarcación: Adrián Oliva y Javier Ruiz

Encargada de comunicación: Daiana Serer

Guardavidas: Todos