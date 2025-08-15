En una nueva reunión de la Mesa Apícola Provincial, productores, instituciones y autoridades de San Juan acordaron impulsar la actualización de la Ley Apícola Provincial 270-J/83, crear comisiones de trabajo y lanzar capacitaciones destinadas a potenciar la actividad en toda la provincia.

El encuentro, convocado por la Secretaría de Agricultura a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, contó con la participación de representantes de INTA, INASE, la Cooperativa Colmenares del Tulum, ASPA y técnicos del área. Entre las propuestas centrales se incluyó la modificación del decreto que creó el Consejo Apícola Provincial, con la incorporación de nuevos miembros y consejeros departamentales.

En materia de capacitación, se anunció la realización de Cursos de Iniciación Apícola en Capital e Iglesia, talleres para apicultores sobre manejo y multiplicación de colmenas, así como la creación del “Consorcio Apícola de Mieles Certificadas”, que busca promover la producción agroecológica y avanzar en la certificación de miel orgánica, especialmente en Valle Fértil.

Además, se presentaron las conclusiones del 3° Encuentro Federal Apícola y del Consejo Nacional Apícola, junto con un proyecto de investigación sobre el uso del propóleo como fungicida e insecticida. La agenda cerró con la confirmación de una charla sobre costos de producción, prevista para el 18 de agosto, a cargo del CPN Gustavo Galindo de la Unidad Ejecutora Central Provincial.