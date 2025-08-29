Este viernes 29 de agosto, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET llegaron a un entendimiento en el marco de la quinta sesión de la tercera negociación paritaria docente 2025. El encuentro, presidido por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, permitió cerrar un acuerdo que establece incrementos salariales escalonados para los próximos tres meses.

La propuesta del Ejecutivo provincial incluye aumentos vinculados a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial:

Para agosto 2025: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente.

Para septiembre 2025: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo “Nueva Conectividad San Juan” y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente.

Para octubre 2025: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Tras la exposición de la propuesta, los representantes sindicales firmaron en conformidad, asegurando así la continuidad de la pauta salarial hasta octubre.

En la reunión participaron por el Gobierno, además de Gutiérrez, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; y otros funcionarios de las áreas de Economía y Educación.

Por la parte gremial, asistieron Patricia Quiroga (UDAP), Daniel Quiroga (AMET) y Karina Navarro (UDA), junto a equipos técnicos y asesores legales de cada sindicato.

Con este acuerdo, el Ejecutivo provincial y los gremios docentes consolidaron un nuevo esquema de aumentos salariales que busca acompañar la evolución de la inflación y garantizar previsibilidad al sector educativo.