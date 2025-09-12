La Asociación de Ceremonial y Protocolo (ASCER) brindará en San Juan una capacitación gratuita en ceremonial escolar, dirigida a docentes, directivos y a todas aquellas personas que participan en la organización de actos educativos. La actividad se desarrollará el 17 de septiembre en el Teatro Sarmiento y cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la provincia, lo que permitirá que el curso sume puntaje docente.

“Queríamos invitar a todos los docentes, directivos y quienes forman parte de los actos escolares. Se trata de un seminario de ceremonial escolar en el que disertará el profesor Aníbal Gotelli, referente a nivel nacional”, destacó Rocío Rubiño, presidenta de ASCER.

La iniciativa responde a un pedido expreso de los educadores sanjuaninos, quienes manifestaron su interés en profesionalizar y mejorar la organización de los actos escolares. “Es la segunda parte de un seminario que comenzó con conceptos generales de ceremonial, y ahora se focaliza en las normativas y prácticas específicas para la escuela”, agregó Rubiño.

El evento será posible gracias al apoyo de la Cámara de Diputados y del Gobierno de San Juan, lo que permite garantizar la gratuidad y ampliar la convocatoria. Las inscripciones previas son obligatorias para quienes deseen participar.