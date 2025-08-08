La Caja de Acción Social de San Juan convocó oficialmente a dos remates de vehículos públicos, que se llevarán a cabo el 22 de agosto de 2025 a las 16:30 horas, en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 (sur), Capital.

Detalles de los remates:

1. Remate de la Municipalidad de Santa Lucía

Se incluyen 11 movilidades: 10 autos tipo Renault Logan 2012 y una Toyota Hiace 1999.

La mayoría de los autos Logan se ofrecen con base libre, excepto algunos con un precio base de $500.000, y el Volkswagen Caddy 2001 tiene base en $150.000.

La exhibición se realizará del 18 al 21 de agosto de 2025, de 14:00 a 18:00 horas, en calle Aberastain 557, Santa Lucía.

2. Remate del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras

Se subastarán 5 camionetas Toyota Hilux D/C 4x4, de distintos años y motorizaciones. Las bases parten desde $1.000.000 hasta $1.700.000.

La exhibición también será del 18 al 21 de agosto de 2025, de 14:00 a 18:00 horas, en calle Roger Balet 47 (norte), Capital.

Modalidad de participación:

Es obligatorio presentar DNI para participar del remate.

Se exige una seña del 10 % más una comisión del 10 % para los martilleros.

El pago debe hacerse por transferencia bancaria inmediata, con un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores al remate.

Para más información, se puede contactar vía correo electrónico a [[email protected]] o por teléfono a Héctor (264‑486 8564) o Dante (264‑410 2526).