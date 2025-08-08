La Caja de Acción Social de San Juan convocó oficialmente a dos remates de vehículos públicos, que se llevarán a cabo el 22 de agosto de 2025 a las 16:30 horas, en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 (sur), Capital.

Detalles de los remates:

1. Remate de la Municipalidad de Santa Lucía

  • Se incluyen 11 movilidades: 10 autos tipo Renault Logan 2012 y una Toyota Hiace 1999.
  • La mayoría de los autos Logan se ofrecen con base libre, excepto algunos con un precio base de $500.000, y el Volkswagen Caddy 2001 tiene base en $150.000.
  • La exhibición se realizará del 18 al 21 de agosto de 2025, de 14:00 a 18:00 horas, en calle Aberastain 557, Santa Lucía.

2. Remate del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras

  • Se subastarán 5 camionetas Toyota Hilux D/C 4x4, de distintos años y motorizaciones. Las bases parten desde $1.000.000 hasta $1.700.000.
  • La exhibición también será del 18 al 21 de agosto de 2025, de 14:00 a 18:00 horas, en calle Roger Balet 47 (norte), Capital.

Modalidad de participación:

  • Es obligatorio presentar DNI para participar del remate.
  • Se exige una seña del 10 % más una comisión del 10 % para los martilleros.
  • El pago debe hacerse por transferencia bancaria inmediata, con un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores al remate.

Para más información, se puede contactar vía correo electrónico a [[email protected]] o por teléfono a Héctor (264‑486 8564) o Dante (264‑410 2526).