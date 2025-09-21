La innovación tecnológica pisa fuerte en la agricultura sanjuanina. El ingeniero agrónomo Pablo Plana, especialista en el uso de drones, explicó los avances que esta herramienta aporta en la lucha contra plagas en cultivos, especialmente en la vid, aunque también se extiende a otras producciones.

Plana subrayó la rápida adaptación del sector productivo:

“Los productores se van hermanando con la tecnología. Es una tecnología que ya está con nosotros y yo digo que la tecnología tiene que adaptarse al lugar y no el lugar a la tecnología. Esto se está adaptando muy bien en San Juan”.

Entre los principales beneficios, el especialista destacó la aplicación de productos fitosanitarios mediante drones, que permite mayor precisión, ahorro de insumos y menor impacto ambiental. Además, remarcó la importancia del recurso hídrico:

“Hay que aprovechar este tipo de servicio por el tema de la crisis hídrica. Optimizamos el recurso hídrico”.

Actualmente, equipos como el DJI 350 se emplean con tanques de aspersión líquida, aunque también pueden adaptarse con depósitos sólidos para la siembra al voleo o la aplicación de fertilizantes.

Este sistema se ofrece bajo la modalidad de servicio tercerizado:

“Es un sistema que se alquila, se presta el servicio. No ponemos productos porque el productor puede elegir cada producto”, detalló Plana.

Ventajas del uso de drones en la agricultura