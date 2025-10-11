San Juan se prepara para un drástico cambio de tiempo este fin de semana, después de una semana marcada por el calor intenso. Rige un alerta amarilla por la combinación de viento Zonda y la posterior irrupción de un fuerte viento Sur que provocará un descenso de la temperatura.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del sábado comenzará con cielo parcialmente nublado y la presencia de viento Zonda. Este fenómeno, ya habitual en la provincia y que estuvo presente en los departamentos cordilleranos durante la semana, soplará relativamente fuerte, con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora durante las últimas horas del viernes y la mañana del sábado. Este viento cálido contribuirá a que la temperatura suba rápidamente.

Sin embargo, el panorama cambiará radicalmente antes del mediodía del sábado. Aunque el sol seguirá presente, el viento Sur ingresará con gran intensidad y se mantendrá activo hasta la noche.

Se esperan intensas ráfagas que, por la tarde, podrían alcanzar hasta los 69 kilómetros por hora. Este cambio brusco provocará que el termómetro baje, con una temperatura máxima estimada en 28 grados y una mínima de 12 grados.

El SMN anticipa que estas condiciones, aunque más estables, se extenderán durante el domingo. Se prevé un día agradable con una máxima que rondará los 25 grados.