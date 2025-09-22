San Juan, entre consumo y tránsito: "Hay narcotráfico y la provincia es vigilada por su ubicación

El Foro de Abogados de San Juan fue este lunes escenario de una jornada encabezada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la que se abordó uno de los temas más sensibles de la agenda regional: el narcotráfico. El encuentro reunió a representantes de las cinco fuerzas federales, además de efectivos de San Juan, Mendoza y San Luis, junto con la presencia de la Aduana. En diálogo con Canal 13 San Juan, Ignacio Cichello, secretario nacional de Lucha contra el Narcotráfico, cuál es la situación de la provincia en cuanto al narcotráfico.

“En esta oportunidad tenemos presentes a las cinco fuerzas federales y a tres fuerzas provinciales, además de nuestra compañía de Aduana", comenzó. En esta línea sumó: "La idea es poner en común un balance del estado de situación del narcotráfico en Argentina y la región, e intercambiar experiencias y buenas prácticas que nos permitan abordar la criminalidad organizada de manera integral”.

Consultado sobre la realidad local, el funcionario fue contundente al decir: “hay narcotráfico en toda la región”. A su vez dijo que “Argentina es un país pacífico, complejo, pero en un vecindario convulsionado por el crimen organizado”. “Tenemos a Chile con problemas recientes con el Tren de Aragua, Bolivia con su fragmentación política, Paraguay y Brasil con grandes organizaciones criminales, y Uruguay con dificultades en el puerto”, infirmó.

Tras ello declaró en este medio que "Argentina pasó de ser un país de consumo a ser también un país de tránsito, y San Juan no es excepción”.

Cichello subrayó que “Hay un mercado de consumo en desarrollo y San Juan, por su ubicación, es muy observada por nosotros". Por ello sostuvo que “Es necesario controlar sobre todo las rutas”. También apuntó "No vemos elaboración de estupefacientes en Argentina, pero sí ingreso para consumo, y estamos atentos a posibles casos de tráfico internacional”.

El funcionario destacó “Venimos teniendo un éxito contundente: bajamos los homicidios un 60%. Eso se logró con cooperación entre el gobierno nacional, provincial y local. En materia de incautaciones, registramos el segundo mayor decomiso histórico de cocaína y drogas sintéticas, y el tercer mayor número de detenidos y procedimientos de fuerzas federales". Por esto dijo que "Todo esto hace que Argentina sea un país más hostil para el crimen organizado”.

Próximos pasos

El encuentro en San Juan se extenderá durante tres jornadas, con la participación de fiscales, autoridades nacionales y provinciales. Cichello adelantó que el trabajo no se detiene con la finalización del evento: “Lo que queda es la interacción permanente con el gobierno provincial. Ya estamos organizando otro evento de cooperación internacional hacia fin de año con San Luis, San Juan y Chile. Es un trabajo profundo y beneficioso para toda la ciudadanía”.