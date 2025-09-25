San Juan fue escenario este miércoles de la apertura del Foro de Lucha contra el Narcotráfico, que reúne a autoridades nacionales y provinciales para fortalecer la preparación de las fuerzas de seguridad frente al delito organizado. Durante la actividad, la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, reveló que en lo que va del año se han realizado más de 200 procedimientos contra el narcotráfico en la provincia, con resultados positivos.

Monteoliva explicó que los operativos son fruto de la articulación entre Cuyo, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la cooperación internacional, lo que permitió avanzar con mayor efectividad en el desmantelamiento de redes delictivas.

Además, destacó que el foro incluye tres jornadas intensivas de capacitación para fuerzas federales y provinciales, con foco en inteligencia criminal, abordaje de organizaciones, uso de tecnología e inteligencia artificial. “No se trata solo de capacitar a las fuerzas federales, sino también de brindar formación permanente a las fuerzas provinciales”, indicó.

La funcionaria recordó que hasta agosto las fuerzas federales ya habían ejecutado 200 procedimientos en San Juan, cifra que calificó de “significativa” y que marca un avance en la lucha contra este flagelo.

En otro tramo de sus declaraciones, Monteoliva se refirió al caso de las tres jóvenes asesinadas en Buenos Aires y señaló que, ante hechos de esta magnitud, Nación “colabora con las provincias aportando tecnología e información que puedan contribuir a la resolución de estos casos”.

El foro continuará en San Juan durante los próximos días, con talleres y prácticas destinadas a elevar los estándares de prevención y reforzar la cooperación interjurisdiccional frente al narcotráfico.

