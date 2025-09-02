San Juan vivirá este martes la jornada más cálida de la semana, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), luego del paso de la intensa Tormenta de Santa Rosa que afectó a gran parte de la provincia.

El organismo detalló que la mínima será de 2° y la máxima alcanzará los 19°, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Además, el viento Norte se mantendrá constante durante todo el día, lo que favorecerá el ascenso de la temperatura.

Sin embargo, este alivio térmico será pasajero. El SMN anticipó que a partir del miércoles comenzará un descenso marcado de las temperaturas máximas: para ese día se prevé una máxima de 16°, el jueves bajará a 12° y el viernes descenderá aún más, llegando apenas a 9°.

De esta manera, San Juan se prepara para una semana de contraste climático, con un martes agradable en comparación con las jornadas frías que predominarán en los próximos días.