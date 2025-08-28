El Gobierno provincial presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que representa un cambio de paradigma en el uso del transporte público y privado en San Juan. Si la norma se aprueba, los chóferes de colectivos, taxis, remises y plataformas como Uber no podrán negarse a transportar perros o gatos junto a sus dueños.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, explicó que la propuesta está orientada a las mascotas en sentido estricto y no a cualquier animal. “Nosotros no es que habilitamos animales, habilitamos mascotas. En la ley dejamos contemplado que no es cualquier animal, sino aquel que tiene característica de mascotas. En muchos lugares la sociedad le está dando a las mascotas una preponderancia que en otros tiempos no tenían. Entonces, aquel prestador que habilite o que facilite el transporte de mascotas que hoy no está permitido va a poder hacerlo”, señaló en diálogo con el programa radial Es Lo Que Hay.

Molina también detalló que los usuarios podrán viajar con sus mascotas siempre que se respeten normas de seguridad y condiciones específicas de transporte, tanto en servicios regulares como no regulares. Esto significa que la ley abrirá la puerta a que cada ciudadano pueda movilizar a su perro o gato en diferentes medios, pero bajo un esquema reglamentado que todavía debe definirse en detalle.

Qué definiría la reglamentación

Aunque el proyecto plantea un avance significativo, las condiciones concretas quedarían sujetas a la reglamentación posterior. Allí se establecerían puntos clave como:

qué tipo de animales estarán autorizados (perros y gatos, principalmente);

el uso de contenedores o caniles adecuados para garantizar seguridad e higiene;

los horarios o modalidades permitidas para el traslado en transporte público;

la documentación sanitaria obligatoria, como certificados veterinarios y esquemas de vacunación al día.

Es decir, si bien la norma habilitará el transporte de mascotas, será la reglamentación la que determine los requisitos exactos y las responsabilidades tanto de los pasajeros como de los prestadores del servicio.

Un cambio cultural en la movilidad urbana

Para el Gobierno sanjuanino, este proyecto no es solo una medida técnica, sino un cambio cultural en la relación entre sociedad y mascotas. Según Molina, “si vos querés viajar con tus mascotas, con las normas y requisitos de seguridad correspondientes, vas a poder hacerlo en el servicio regular como en el servicio no regular”.

Esto implica que la tenencia responsable será clave en la implementación. La medida reconoce el lugar central que ocupan los animales de compañía en las familias, una tendencia que ya se observa en otras provincias y en empresas privadas que habilitaron viajes “pet friendly”.

Antecedentes

En Argentina existen experiencias previas que sirvieron de referencia para la redacción del proyecto. Empresas de colectivos de larga distancia como Plusmar y Flecha Bus implementaron servicios especiales para el traslado de mascotas en rutas seleccionadas.

En el caso de Plusmar, cada pasajero puede transportar un perro o un gato que pese menos de 10 kilos, siempre con libreta sanitaria actualizada y dentro de un canil. El traslado tiene un costo equivalente al 50% del pasaje elegido por el dueño y se ofrece únicamente en partidas habilitadas como “pet friendly”.

Por su parte, Flecha Bus incorporó esta modalidad en algunos servicios específicos, como las rutas Buenos Aires – Mar del Plata o Buenos Aires – Entre Ríos. Allí, cada pasajero puede llevar una mascota con un peso máximo de 10 kilos, siempre en contenedor adecuado y con certificados veterinarios recientes, vacunas al día e higiene garantizada. En este caso, el costo puede equivaler al 50% de un pasaje o incluso a un boleto completo, dependiendo del tramo.

Protección animal y visión del Gobierno

La presentación de este proyecto de ley se suma a otras iniciativas que el gobernador Marcelo Orrego viene impulsando en materia de bienestar animal. En abril de este año, en el marco del Día del Animal, el mandatario envió a Diputados otra propuesta que busca reconocer a los animales como “seres sintientes”, con el objetivo de ampliar la protección legal frente al maltrato y reforzar la tenencia responsable.

Esa iniciativa sostiene que los animales, al ser sensibles al dolor, al miedo y al estrés, no deben ser tratados como objetos, sino como “sujetos no humanos”, con capacidades cognitivas y sociales. La idea es avanzar hacia un marco normativo más moderno, que permita sanciones más severas en casos de crueldad o abandono.

Además, el Gobierno provincial adelantó que planea revisar la Ley de Tenencia Responsable y la de Animales Potencialmente Peligrosos, para adecuarlas a estándares actuales de protección y convivencia.

Lo que viene

De aprobarse el proyecto en la Cámara de Diputados, San Juan se convertirá en una de las primeras provincias del país en habilitar formalmente el transporte de perros y gatos en colectivos, taxis, remises y aplicaciones.

Será la reglamentación la que defina los detalles prácticos, pero lo cierto es que los choferes no podrán negarse a trasladar a un pasajero con su mascota siempre que se cumplan los requisitos establecidos.