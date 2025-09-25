De cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en San Juan en 2013, 57 alcanzaron el último año de la secundaria en el tiempo esperado, es decir, en 2024. Así lo señala el último Índice de Resultados Escolares (IRE), elaborado por la organización Argentinos por la Educación, que combina datos sobre las trayectorias de los alumnos con los resultados de las pruebas Aprender.

El dato provincial se ubica por debajo del promedio nacional, que alcanzó el 63%. Sin embargo, muestra una mejora importante respecto de la cohorte anterior (2011–2022), cuando solo 48 de cada 100 sanjuaninos completaban la escuela secundaria en tiempo y forma.

La lectura más crítica surge al analizar no solo la permanencia escolar, sino también los aprendizajes. De esos 57 alumnos que llegaron al último año sin interrupciones, apenas 10 lograron los niveles “satisfactorio” o “avanzado” en Lengua y Matemática, las dos materias troncales evaluadas. En otras palabras, 6 de cada 10 estudiantes completan la secundaria sin repetir ni abandonar, pero solo 1 de cada 10 lo hace con los conocimientos esperados.

El informe señala que, a nivel nacional, la mejora en las trayectorias contrasta con un retroceso en los aprendizajes, especialmente en Matemática, donde el desempeño cayó en promedio 5,5 puntos porcentuales entre 2022 y 2024. En Lengua, en cambio, se observó una leve recuperación de 2,7 puntos.

En San Juan, los avances en permanencia escolar son un dato alentador. No obstante, la brecha entre terminar la secundaria y hacerlo con los aprendizajes adecuados plantea un desafío central para el sistema educativo provincial: lograr que los estudiantes no solo lleguen al final del recorrido, sino que lo hagan con las herramientas necesarias para continuar sus estudios o insertarse en el mundo laboral.