Ante el alerta N.º 46/25 por vientos fuertes, el Ministerio de Educación, siguiendo la recomendación de Protección Civil de la Provincia, informó que se suspenden las clases del turno mañana de este viernes 22 de agosto en todos los establecimientos educativos de la provincia.

La medida es de carácter preventivo y se enmarca en la activación del Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024). Además, el Ministerio indicó que los llamados programados para cubrir cargos docentes en el turno mañana quedan anulados, por lo que deberán reprogramarse.

En tanto, las actividades se desarrollarán con normalidad en los turnos intermedio, tarde, vespertino y nocturno, al igual que los actos administrativos previstos en esas franjas horarias.

Alerta

La Dirección de Protección Civil informó que, durante la madrugada y la mañana del viernes, se espera la ocurrencia de viento sur en los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

En la zona cordillerana, el alerta es amarillo por vientos del sector oeste con intensidades de 50 a 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en los niveles más altos. En el resto del territorio provincial, se prevén vientos del sur entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Recomendaciones oficiales

Protección Civil difundió una serie de medidas preventivas:

Prestar atención al entorno ante posibles caídas de cables, ramas u objetos sueltos.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Conducir con precaución, manteniendo distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad.

Evitar detenerse bajo árboles o estructuras como carteles, marquesinas y toldos.

Contar con linternas cargadas para posibles cortes de energía.

Ante cualquier emergencia, los números de contacto habilitados son: