San Juan se convirtió en la única provincia del país en contar con un plan de alfabetización diseñado específicamente para Educación Especial. La propuesta, llamada “Comprendo y Aprendo”, incluye un libro accesible y contextualizado, creado íntegramente por profesionales sanjuaninos, y beneficiará a más de 500 estudiantes con discapacidad de las 30 escuelas de la modalidad en la provincia.

El lanzamiento se realizó este viernes en el auditorio Eloy Camus, con la presencia del vicegobernador Fabián Martín y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. El programa será implementado en 26 escuelas estatales y 4 privadas, involucrando a 58 docentes.

“Esto es fruto del esfuerzo de todo el equipo de Educación, y es sanjuanino, único en todo el país, surgido de la tierra de Sarmiento. Estoy orgullosa y emocionada. La alfabetización es una puerta de entrada al conocimiento, a la autonomía y a la ciudadanía. Este plan garantiza que esa puerta esté abierta para todos, sin excepciones, tal como nos lo pidió el gobernador Marcelo Orrego. San Juan vuelve a hacer historia en educación”, afirmó Fuentes.

El libro, titulado “Aventura bajo el sol”, fue elegido por votación durante el acto. Se trata de un material adaptado a distintas formas de aprendizaje, con contenidos de identidad sanjuanina, pictogramas, códigos QR con recursos sonoros y actividades enfocadas en los precursores de la lectoescritura.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, destacó:“Este programa es un orgullo para la provincia. No solo mejora la calidad de los procesos de aprendizaje, sino que fortalece el rol de los docentes de Educación Especial como verdaderos agentes alfabetizadores. El libro es una herramienta profundamente humana y una declaración de principios”.

El plan fue diseñado por la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, a cargo de Mariana Gómez.

“Lo que estamos haciendo es único. No existe en el país una propuesta que reúna esta mirada integral, adaptada y con producción propia. Eso habla de una política educativa que escucha, acompaña y construye desde el territorio”, señaló.

Por su valor pedagógico, inclusivo y transformador, el Plan “Comprendo y Aprendo” fue declarado de interés provincial.