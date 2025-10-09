El Ministerio de Gobierno, a través del Juzgado de Faltas, anunció los nuevos montos de las multas por infracciones de tránsito que comenzarán a regir durante octubre de 2025. Las sanciones se calcularon en base al valor de la Unidad Fija (UF), que actualmente es de $1.703.

Entre las infracciones más graves se encuentra conducir en estado de ebriedad o negarse al control de alcoholemia, con multas que irán desde $255.450 hasta $510.900, según el tipo de vehículo.

También se aplicarán fuertes sanciones por falta de licencia de conducir, con valores de $170.300 para motos, $425.750 para autos o camionetas y $510.900 para camiones o transporte público.

Otras infracciones, como cruzar semáforos en rojo o circular en contramano, tendrán una multa de 250 UF ($425.750). En tanto, no usar cinturón de seguridad o casco, no tener seguro obligatorio o carecer de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) también figuran entre las más costosas.

Las multas más leves, como estacionar en doble fila, usar el celular mientras se conduce o no asir el volante con ambas manos, tendrán un valor de 50 UF ($85.150).

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que el cumplimiento de las normas viales es una responsabilidad compartida y que estas sanciones buscan concientizar sobre la importancia de una conducción segura y responsable.