El Ministerio de Salud de San Juan autorizó la venta en farmacias del aceite de cannabis medicinal CANME CBD 10, producido por la empresa pública CanMe San Juan Sociedad del Estado. La medida se concretó mediante la Resolución N.º 4971-MS-2025, que inscribió el producto en el Registro de Especialidades Medicinales bajo el número MSSJ02, habilitando su dispensa en farmacias de la provincia con prescripción médica.

La resolución marca un precedente histórico en materia sanitaria, ya que convierte a CanMe San Juan en la primera empresa pública del país en obtener la registración formal de un aceite de cannabis medicinal de producción local. Según informaron desde la compañía, el logro garantiza la trazabilidad, calidad y seguridad sanitaria del producto conforme a las leyes nacionales 27.350 y Decreto 883/2020, así como a la legislación provincial Ley 1926-Q y Decreto 1722-Q.

El CANME Cannabidiol CBD 10% solución oral fue elaborado íntegramente en las instalaciones habilitadas por el Ministerio de Salud (Resolución 6305-MSP-2023). Cada frasco gotero de 10 ml contiene 100 mg/ml de Cannabidiol (CBD) en aceite de sésamo puro, y su uso es por vía oral. La venta se realizará exclusivamente bajo receta médica, tanto en farmacias del sistema público de salud como en farmacias privadas.

Desde la empresa destacaron que este avance es el resultado de años de trabajo científico, técnico y sanitario articulado entre el Estado provincial y diversas instituciones de investigación. “Que el CBD 10 llegue a las farmacias de San Juan significa acercar un producto seguro, accesible y de calidad a los pacientes que lo necesitan”, expresaron desde CanMe.

Con esta autorización, San Juan se consolida como referente nacional en el desarrollo y producción pública de derivados medicinales del cannabis, impulsando una política de salud “basada en la evidencia, la innovación y la soberanía sanitaria”.