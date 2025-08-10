Una nueva etapa de vacunación se produjo en San Juan. Así lo informó el Gobierno mediante el Ministerio de Salud que desarrolla el Programa Provincial de Inmunizaciones. En este caso fue el turno de las embarazadas, que están entre la semanas 32 a la 36 de gestación.

De acuerdo con lo que dieron a conocer, esta etapa tiene el objetivo de proteger a los recién nacidos y lactantes hasta el año de vida contra las infecciones respiratorias agudas bajas (bronquiolitis y la neumonía) causadas por el Virus Sincitial respiratorio – VRS. Según acotaron, ya un 64% de las embarazas sanjuaninas accedieron a la vacunación, aunque el objetivo es vacunar a 2073 mujeres, con lo que llegarían al 100%.

Entre los datos que brindaron, la vacunación contra el virus Sincitial respiratorio refuerza los anticuerpos a través de la placenta y posteriormente por medio de la lactancia protege al bebé durante los primeros seis meses de vida, de formas severas de la enfermedad.

El Gobierno de San Juan detalló que con esta vacuna, redujeron el 70% de los ingresos a terapia intensiva por infecciones respiratorias. Además destacaron que es gratuita, segura y esta disponible en todos los centros de salud y hospitales de la provincia.