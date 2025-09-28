San Juan volvió a destacarse en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrolla en La Rural, Buenos Aires, con una propuesta innovadora que está causando furor entre los visitantes: una cápsula inmersiva que invita a recorrer los paisajes más emblemáticos de la provincia a través de una experiencia sensorial única.

El gobernador Marcelo Orrego visitó este sábado el stand sanjuanino, que por primera vez se presenta bajo el título de Capital Nacional del Turismo Astronómico. Financiada por el Consejo Federal de Inversiones, la cápsula combina imágenes audiovisuales en alta definición, sonido envolvente y efectos de viento para recrear un viaje de cinco minutos por cielos, diques, observatorios y rutas turísticas que hacen de San Juan un destino diferente.

“Estamos muy conformes con esta experiencia, donde mostramos nuestras riquezas naturales, culturales y productivas. Además de liderar en aceite de oliva, pistachos y tomate industrial, y ser segundos en producción de vinos, tenemos más de 300 días de sol al año y grandes atractivos para disfrutar en verano. Queremos invitar a todos a vivir San Juan y a acompañarnos en la Fiesta Nacional del Sol, del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el velódromo”, destacó Orrego durante su recorrido.

Además de la cápsula, el stand ofrece espectáculos artísticos, shows en vivo y espacios de promoción para municipios, agencias y observatorios que trabajan en posicionar la provincia a nivel internacional. La propuesta puede visitarse en el stand Nº 1340 del Pabellón Azul. Estará abierto al público general el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 14 a 21, mientras que el lunes 29 y martes 30 de septiembre quedará reservado a profesionales del sector turístico, de 10 a 19. Con el lema “San Juan: cielo, tierra y energía”, la provincia se consolida como un destino de referencia en Argentina y Latinoamérica.