En la mañana de este martes se llevó a cabo un operativo del programa San Juan Cerca en San Martín. Puntualmente, la asistencia llegó al Colegio Secundario Augusto Pulenta, ubicado en calles Rawson y República, en La Puntilla, en las cercanías del Club Peñaflor. Carlos Platero, ministro de Familia y Desarrollo Humano detalló las acciones que se llevaron a cabo.

El objetivo de la iniciativa fue acercar los servicios del Estado a la comunidad, facilitando trámites y evitando traslados hacia la capital provincial.

El operativo se desarrolló de 9 a 14 horas y contó con la presencia de equipos de distintos ministerios y organismos. Por gestión de la Dirección de Políticas para la Equidad, del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, se brindaron servicios vinculados a emprendedurismo, personas con discapacidad y programas de cooperativas.

El Ministerio de Salud ofreció controles médicos en especialidades como Clínica Médica, Oftalmología, Ginecología, Salud Mental, Nutrición, Odontología, Pediatría y Cardiología, además de vacunación y turnos con especialistas.

El Ministerio de Gobierno gestionó equipamiento de Tarjeta SUBE, renovación o solicitud de DNI, partidas de nacimiento, casamiento y defunción, y trámites de regulación dominial.

Por su parte, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación puso a disposición el registro RUPA, servicios de marcas y señales, Desarrollo Agropecuario, capacitaciones del programa

Aprender, Trabajar y Producir, y asesoramiento en Defensa al Consumidor.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda brindó asistencia para la gestión de cuentas en Ciudadano Digital, constancias y certificaciones, mientras que la Caja de Acción Social ofreció préstamos para empleados públicos y asesoramiento sobre Juego Responsable y Programa de Autoexclusión. También se atendieron consultas vinculadas a Rentas, patentes, impuestos e Ingresos Brutos, y se brindó información sobre San Juan Innova y conectividad.

En tanto, el Ministerio de Educación asesoró sobre los planes FinEs y Progresar, desbloqueo de netbooks, asistencia de gabinetes técnicos y trámites para docentes.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofreció asesoramiento para clubes y actividades deportivas, mientras que el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía realizó gestiones vinculadas al Instituto Provincial de la Vivienda.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable otorgó turnos para esterilización de mascotas, aplicó vacunas antirrábicas y realizó chipeo para perros potencialmente peligrosos.

La Secretaría de Seguridad y Orden Público emitió certificados de antecedentes, verificaciones vehiculares y localización de objetos robados.

Personal del EPRE y de OSSE brindó información sobre subsidios de Tarifa Social y gestionó reclamos y facilidades de pago.

El vicegobernador Fabian Martín recorrió las instalaciones, dialogó con los equipos de trabajo y se interiorizó sobre las gestiones que realizaron los vecinos. “Este operativo territorial que realizan todos los ministerios le facilita a la gente muchísimos trámites: desde la entrega de anteojos para chicos, vacunación, la posibilidad de renovar el DNI y muchas otras gestiones más. Este abordaje se lleva a cabo periódicamente, cada quince días aproximadamente, en distintos municipios. La verdad es que se viene haciendo un trabajo muy positivo. Hoy vinimos a saludar a las autoridades, a los empleados que trabajan en esto y, por supuesto, a los ciudadanos que se acercan con la amabilidad de realizar sus trámites”, dijo Martín.

Acompañaron al vicegobernador, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez y la intendenta de San Martín, Analía Becerra.