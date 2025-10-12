San Juan vivió un fin de semana largo con una importante afluencia turística, impulsada por las condiciones climáticas favorables y la necesidad de descanso tras varias semanas sin feriados. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a nivel nacional se movilizaron 1.440.000 turistas, lo que representó un aumento del 2,1% respecto al mismo fin de semana de 2024.

En la provincia, el movimiento se reflejó en los principales destinos. Calingasta registró una ocupación cercana al 80%, con gran demanda en Barreal, donde los visitantes disfrutaron de alojamientos rurales, gastronomía y bodegas. En Iglesia, las reservas alcanzaron el 60%, mientras que en Valle Fértil la ocupación se ubicó entre 45% y 50%, con la llegada de numerosos turistas sin reservas, especialmente desde Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

Los municipios reforzaron la oferta con actividades culturales y recreativas, lo que generó un alto movimiento económico local. Además, este feriado funcionó como un anticipo de la temporada de verano, ya que muchos viajeros comenzaron a planificar sus vacaciones y a reservar alojamiento con anticipación.

En el balance general del año, la CAME indicó que entre enero y octubre de 2025 ya se realizaron seis fines de semana largos, en los que más de 10,2 millones de turistas recorrieron distintos puntos del país. Estas escapadas representaron un impacto económico estimado en $2,36 billones, equivalente a US$ 1.670 millones, beneficiando a pymes y economías regionales vinculadas al turismo.