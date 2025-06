Este 26 de junio, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, distintas organizaciones sociales, religiosas y estatales se congregaron frente a la Catedral de San Juan para visibilizar el trabajo que realizan a diario frente a los consumos problemáticos. La actividad fue impulsada por la Dirección de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Durante la jornada, los stands y actividades apuntaron a sensibilizar sobre una problemática que, como señaló en el móvil de Canal 13, la directora del área, Daniela Merlo, sigue atravesando a la sociedad sanjuanina en todos sus niveles. De este modo ella señaló: "La idea es que como gobierno, como provincia y como dirección podamos hacer visible esta situación, este flagelo que estamos viviendo y unirnos a otras comunidades que, si bien no pertenecen directamente al Estado, trabajan diariamente con esta problemática".

Merlo destacó que si bien este tipo de acciones sirven para llamar la atención de la ciudadanía, la lucha no se limita a un solo día.- Por esto aludió: “Nosotros nos dedicamos a la prevención, a poner sobre la mesa un tema que durante muchos años fue tabú". No se hablaba o se prefería no hablar del consumo, y hoy tenemos que asumir que el problema está inserto en nuestra sociedad”, explicó.

Desde la Dirección se impulsan diversas estrategias que incluyen tanto la prevención como el tratamiento. “Trabajamos en el terreno, con la sociedad, generando conciencia sobre cómo involucrarnos como comunidad. Pero también acompañamos a quienes ya están atravesando situaciones de consumo”, sostuvo.

Una red de abordaje en toda la provincia

Entre los dispositivos disponibles en San Juan, Merlo mencionó el Programa de Unidades Municipales, presentes en los 19 departamentos de la provincia. Además, se cuenta con centros de día y comunidades terapéuticas que abordan casos de consumo problemático de manera integral y personalizada.

"Todos compartimos el mismo deseo: que menos personas ingresen a este circuito y que quienes ya están, puedan salir”, remarcó la funcionaria. “El objetivo es claro: no más silencio. El consumo existe y necesita del compromiso de todos”, concluyó Merlo.