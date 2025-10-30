En tiempos donde la seguridad se ha convertido en una preocupación constante, la tecnología comienza a ocupar un rol clave en la prevención y el control de incidentes. En San Juan, la empresa Deep Safe desarrolla e implementa soluciones de monitoreo inteligente con inteligencia artificial (IA) que permiten registrar, analizar y anticipar situaciones de riesgo en distintos espacios.

“Hoy tener un registro fílmico es más que importante. Lo vemos todos los días: cuando ocurre un delito y no hay cámaras, se sufre bastante”, explicó Agustín Conti, gerente de la compañía, en diálogo con Canal 13. “La tecnología avanza mes a mes, y si no nos subimos al camino, nos vamos quedando atrás”, agregó.

Deep Safe implementa un sistema de cámaras con IA capaces de detectar rostros, objetos y diferenciar entre motos, autos o camiones, incluso en condiciones de baja luz. “La calidad de imagen nocturna es espectacular”, señaló Conti. “Las cámaras tienen un zoom fílmico de hasta 200 metros y se pueden adaptar a diferentes formatos: desde una unidad móvil hasta un vehículo particular, permitiendo filmar y levantar analíticas en movimiento”, sumó.

El sistema no solo registra, sino que también permite actuar de forma preventiva. “Por ejemplo, si ocurre un robo de cartera o un accidente, el registro se envía en tiempo real a la comisaría o al 911. El policía que está cerca recibe la alerta y hasta puede ver el rostro del sospechoso en su celular o tablet”, detalló.

La expansión de este tipo de tecnología no se limita al ámbito urbano. En San Juan, donde la actividad minera y los eventos multitudinarios crecen cada año, el monitoreo inteligente se convierte en una herramienta estratégica.

“En caminos mineros ya instalamos radares de velocidad y cámaras con registro fílmico”, contó Conti. “Si un vehículo supera los 60 kilómetros por hora, el sistema guarda automáticamente la patente, la hora, la empresa y la velocidad. No hay discusión posible: la prueba está filmada”, sumó.

También destacó que la instalación de estos sistemas en barrios privados, instituciones públicas y eventos se ha vuelto cada vez más frecuente. “Cada vez hay más conciencia sobre la importancia de tener un registro fílmico. Las cámaras 360° no dejan puntos ciegos, y eso da mucha tranquilidad”, aseguró.

Deep Safe ofrece tanto equipos fijos como unidades móviles, ideales para eventos como la Fiesta Nacional del Sol. “En estos casos, trabajamos bajo la modalidad de comodato o alquiler. Montamos la sala de monitoreo y damos acceso directo al cliente para que pueda supervisar el sistema durante el evento”, explicó el gerente.

Además del registro visual, la empresa incorpora sistemas de gestión de riesgos que permiten anticipar situaciones de peligro y reducir incidentes laborales o viales.

“Con nuestras cámaras podemos detectar comportamientos de riesgo y actuar antes de que ocurra un hecho. En una flota de camiones, por ejemplo, colocamos sensores que analizan la somnolencia del conductor o si hubo un golpe. Si el chofer se quedó dormido o un animal se cruzó en la ruta, todo queda registrado”, precisó Conti.

Este sistema, denominado DSM (Driver Status Monitoring), utiliza inteligencia artificial para monitorear el comportamiento del conductor y prevenir accidentes de tránsito. “Es una herramienta de acompañamiento tanto para el piloto como para la empresa. Sirve para cuidar la unidad, entender qué pasó y evitar futuros siniestros”, agregó.

Actualmente, Deep Safe cuenta con sedes en Calingasta y Rodeo, además de su base en la capital sanjuanina. Las dos salas de monitoreo instaladas en esos departamentos fueron pensadas para dar soporte a la minería, mientras que la central en la ciudad presta servicio a empresas, instituciones y particulares.

Sobre los costos, Conti reconoció que “las cámaras con inteligencia artificial son más costosas que las convencionales”, con precios que oscilan entre 1.000 y 2.000 dólares, pero destacó su durabilidad y eficacia. “En una vivienda puede parecer elevado, pero en un barrio privado o en una empresa es una inversión que garantiza seguridad total y elimina puntos ciegos”.

“San Juan está creciendo en materia de seguridad tecnológica. Algunos avanzan más rápido, otros más lento, pero todos vamos camino a incorporar la inteligencia artificial como parte de la prevención”, afirmó el gerente de Deep Safe.

La empresa, que puede ser contactada a través del teléfono 264-453-8105. busca seguir expandiendo su alcance en la provincia y ofrecer soluciones adaptables a cada necesidad. “Esto no reemplaza al policía ni al guardia de seguridad —aclaró Conti—, pero es una herramienta que los potencia y los acompaña. La inteligencia artificial llegó para quedarse, y en materia de seguridad, ya no es un lujo: es una necesidad.”