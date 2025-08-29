San Juan fue sede de un Congreso Internacional de Protección contra Incendios

San Juan fue sede este 28 y 29 de agosto del Congreso Internacional de Protección contra Incendios, un evento que reunió a bomberos, especialistas y autoridades de 14 provincias argentinas, junto a disertantes de Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos. El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, se enfocó en la capacitación y la aplicación de normas internacionales de seguridad.

El director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia, destacó la relevancia de la actividad: “Para nosotros es importante la formación y la capacitación. Este congreso es parte de un programa que empezamos el año pasado y tiene que ver con uno de los pilares de gestión del gobernador Marcelo Orrego: la seguridad”.

Además, Heredia subrayó que el evento fortaleció a las fuerzas de seguridad: “Tenemos bomberos de 14 provincias, tanto de policía como voluntarios, que recibieron formación de instructores internacionales con experiencia real en la protección contra incendios”.

Por su parte, Doménico Braca, representante de la Asociación Internacional de Protección contra Incendios, aseguró que el congreso significó un avance estratégico: “Lo que buscamos es empoderar a cada uno de los individuos con la mayor cantidad de información posible. Este evento es un punto de inflexión en Argentina y San Juan queda como referencia nacional en la adopción de normas internacionales”.

El congreso incluyó charlas técnicas, certificaciones y la participación del sector privado con la presentación de productos vinculados a la seguridad edilicia y eléctrica.

En paralelo, desde Protección Civil se emitió un alerta amarillo por la llegada del temporal de Santa Rosa. Según informó Heredia, “los vientos rotarán al sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h, acompañados de lluvias y nevadas en zonas cordilleranas”.

Finalmente, el funcionario pidió a la comunidad extremar precauciones: “Hay que cuidar nuestro arbolado, la infraestructura eléctrica y manejar con prudencia. Son cuestiones de sentido común, pero fundamentales para prevenir accidentes”.