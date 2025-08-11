En el marco del 2° Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos, que se desarrolló en San Juan con la presencia de autoridades nacionales, confirmaron la puesta en marcha del programa Tribuna Segura en todos los partidos de fútbol que se jueguen en la provincia, sin importar la categoría.

El anuncio estuvo a cargo del director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín, quien recordó que la provincia ya había hecho una prueba piloto a principios de este año durante el encuentro entre River y San Martín, por la Copa de la Liga Profesional, con resultados positivos. Según señaló, desde el próximo fin de semana se prevé aplicar el control en todos los ingresos a estadios, con la colaboración del Gobierno provincial, que aportará los dispositivos necesarios.

El programa Tribuna Segura consiste en un control de acceso mediante el número de DNI, que permite detectar en tiempo real a personas con restricciones para ingresar a eventos deportivos o con pedido de captura. Además, incluye inspecciones para detectar armas y estupefacientes.

Entre los beneficios, Berlín destacó que el sistema permite un ingreso ordenado, disuade a los violentos de asistir, impide su entrada y facilita detenciones en el momento. Según los datos oficiales, en 2024 el registro pasó de 6.700 a 17.500 personas incluidas, mientras que en lo que va de 2025 ya suman 18.500.

El funcionario remarcó que esta herramienta busca contribuir a la reducción de la violencia en el fútbol, una problemática que sigue vigente en todo el país.