San Juan imprimirá menos de un millón de boletas únicas en las elecciones legislativas

El secretario electoral federal, Edgardo Benítez, confirmó que en las elecciones legislativas del 26 de octubre se utilizará por primera vez la boleta única en San Juan y destacó el ahorro que representará en impresión. “En total se imprimirán un poco menos de un millón de boletas, mientras que antes cada partido imprimía entre uno y hasta tres millones de votos”, señaló en diálogo con Mirá Quién Habla.

Benítez resaltó que este sistema traerá ventajas prácticas en la jornada electoral. “Al ser una boleta única, el elector solo marcará al diputado que quiere votar y lo hará en un biombo, que garantiza la privacidad”, explicó. Además, puntualizó que únicamente el presidente de mesa deberá firmar las boletas, lo que permitirá agilizar los tiempos en cada mesa.

El funcionario adelantó que la boleta definitiva estará lista la próxima semana y recordó que el Código Electoral no permite incluir imágenes de los candidatos, aunque en elecciones anteriores hubo excepciones.

En cuanto a la campaña, Benítez indicó que estará dividida en dos etapas: primero, el contacto cara a cara con la gente y, desde el 21 de septiembre, la difusión en medios de comunicación y redes sociales. También remarcó que los fondos para la campaña son aportados por el Gobierno nacional y se distribuyen de manera equitativa entre los espacios políticos, aunque reconoció que “existen algunos rumores en torno al financiamiento”.

Paso a paso

Benítez detalló cómo será el procedimiento para los votantes sanjuaninos.

Recepción de la boleta: el presidente de mesa cortará y entregará una boleta al elector.

Elección en el aula: el votante se dirigirá detrás de la cabina o "bombo", ubicada en un rincón del aula para garantizar el secreto del voto. Allí deberá marcar con una cruz o tilde, utilizando la lapicera provista por la autoridad de mesa, el rectángulo correspondiente al partido político o frente de su elección.

Doblado y depósito: Una vez marcado, el elector deberá dar vuelta la boleta y doblarla por el interlineado de puntos. Finalmente, la depositará en la urna.

Confirmación del sufragio: con el voto emitido, la autoridad de mesa le devolverá el DNI y le entregará el troquel de constancia.

El Secretario Electoral Federal también aclaró cómo proceder en caso de que un votante se equivoque o cambie de opinión al momento de marcar la boleta. "Si la persona hizo la marca y se equivocó o se arrepintió, debe avisarle a la autoridad de mesa", explicó Benítez.

En esta situación, el presidente de mesa le entregará una nueva boleta sin necesidad de romper la primera. El elector votará con la boleta nueva y, una vez finalizado el proceso, deberá entregar la boleta "vieja" al presidente de mesa, quien la guardará en un sobre especial para su posterior recuento. Este procedimiento es fundamental para que, al cierre de los comicios a las 18:00, coincida la cantidad de boletas entregadas con la cantidad de electores que emitieron su voto. El recuento final debe contemplar las boletas devueltas.