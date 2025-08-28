El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno, confirmó que la provincia trabaja en la incorporación de nuevas variedades de uva y en la posibilidad de que las pasas sanjuaninas obtengan certificación de origen, lo que permitiría fortalecer la competitividad del sector en los mercados internacionales.

“San Juan tiene un enorme potencial y una fuerte diversificación vitivinícola. La pasa es un producto estratégico y creemos que debe dar el salto de calidad que implica contar con una certificación de origen. Pero ese trámite lo deben llevar adelante los propios empresarios”, subrayó Moreno en Canal 13.

El funcionario explicó que el Gobierno provincial viene impulsando un plan vitícola que no se limita al vino. De esta manera mencionó: “La uva no es solamente vino. Tenemos pasa, jugo, uva de mesa. Por eso organizamos mesas sectoriales que nos permiten profundizar en las necesidades de cada rubro”.

En el caso de las pasas, uno de los ejes clave es la introducción de nuevas variedades, en coordinación con los viveros y con el acompañamiento del INTA. “Estamos cruzando información con el sector pasero porque ellos son los que conocen la demanda del mercado. No podemos imponer variedades desde un escritorio. El productor sabe qué fruta necesita exportar y, en base a eso, decidimos juntos”, explicó Moreno.

Actualmente, se analizan distintas alternativas, incluso con asesoramiento internacional. “Estamos en contacto con especialistas de Estados Unidos e incorporando al INTA en el proceso. Queremos traer plantas libres de virus, sanas y con capacidad de multiplicación en la provincia”, agregó.

Moreno reconoció que San Juan enfrenta una competencia creciente: “En 1997 Perú no exportaba ni un kilo de pasas. Hoy nos superó ampliamente, con 650 millones de kilos de uva exportados, frente a los 350 a 500 millones que produce San Juan en total. Ellos cuentan con 52 variedades de uva de mesa; nosotros, con tres o cuatro”.

Aun así, sostuvo que la provincia tiene ventajas para recuperar protagonismo: “Tenemos el know-how, la geología y la tradición. Falta que la macroeconomía se estabilice, pero el potencial de San Juan es enorme”.

Plan sanitario

Otro de los ejes de trabajo es el plan fitosanitario provincial, diseñado de manera inédita junto a productores, el INTA, la Cámara de Comercio Exterior y el Centro de Ingenieros Agrónomos. “Este año implementamos medidas históricas como aplicaciones aéreas en zonas críticas, uso de drones, entrega de insumos y líneas de crédito para productores. Queremos prevenir enfermedades como la peronóspora y la Lobesia botrana, que afectan seriamente la calidad de la producción”, destacó Moreno.

“La sanidad del viñedo es responsabilidad de todos. Si un productor no hace las aplicaciones, perjudica a su vecino y afecta la calidad general. Les pedimos que se acerquen a la Dirección de Sanidad y cumplan con los tratamientos”, dijo el funcionario.

Expectativas

El sector de las pasas produce en San Juan unas 40 mil toneladas anuales, lo que convierte a la provincia en líder nacional. Según Moreno, la articulación entre Estado, productores y organismos técnicos puede marcar la diferencia: “Cuando el sector se organiza y trabaja en equipo, se avanza rápido. Este proceso de innovación varietal y de sanidad abre enormes expectativas para los próximos años”.