San Juan impulsa un curso avanzado contra el narcotráfico en conjunto con Nación

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, anunció la realización de un curso avanzado para la lucha contra el narcotráfico, organizado junto al Ministerio de Seguridad de la Nación. La capacitación busca brindar nuevas herramientas a funcionarios y fuerzas de seguridad para reforzar la prevención y coordinación en la provincia.

“Se ha realizado en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Está presente conmigo un funcionario nacional trabajando para la organización de este curso. El objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico. La droga es un veneno para nuestra comunidad, no tenemos que perder tiempo para trabajar en forma conjunta para acabar con eso”, expresó Delgado al presentar la iniciativa.

El funcionario provincial destacó la necesidad de compartir información entre las distintas fuerzas para no darle ventajas al delito. En ese sentido, recordó que “en San Juan hoy por hoy no es un lugar que esté dentro del mapa del narcotráfico, pero sí tenemos fronteras complicadas en el norte, como Paraguay y Bolivia. Entonces, si desde Nación no implementamos políticas, corremos riesgos”.

Delgado también valoró el aporte de cada operativo como una “barrera más” frente al narcotráfico, que, según advirtió, “no tiene que penetrar como se ha penetrado en países limítrofes”. Además, puso en relieve el rol de la tecnología en la prevención, al remarcar que las cámaras del Cisem “están funcionando arriba del 95 %” y que en las uniones vecinales los vecinos pueden comprobar su efectividad.

“El mantenimiento es permanente y hemos demostrado en cada comunidad que las cámaras funcionan. Se ha instalado el dicho de que no se sabe si funcionan, pero eso es un error de comunicación o de interpretación de la comunidad”, señaló. Finalmente, mencionó que los trabajos de vigilancia ya se han reforzado en la zona norte de la capital, como parte de la estrategia de control territorial.