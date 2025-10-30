En la Enoteca de Mendoza, durante la reunión del Directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Gobierno de San Juan presentó una iniciativa destinada a impulsar una Ley de Edulcoración con Jugos Naturales, con foco en la salud pública y la producción vitivinícola diversificada.

El encuentro reunió a representantes del sector vitivinícola de distintas provincias, entre ellos el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno, y el director de Desarrollo Vitivinícola, Juan Carlos Hidalgo. Ambos expusieron los beneficios de optar por edulcorar alimentos y bebidas con jugos naturales, destacando la reducción de riesgos asociados al consumo de jarabes de alta fructosa.

Moreno señaló que esta propuesta retoma un trabajo previo desarrollado por la COVIAR y el ex legislador nacional Luis Borsani, con el objetivo de construir un consenso nacional que fortalezca la producción de mosto, pasas y uva de mesa, sectores que reflejan la diversificación vitícola de San Juan.

Durante la reunión, se acordó avanzar en la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre representantes de San Juan, legisladores y la COVIAR, con el fin de elaborar una propuesta unificada para la presentación del proyecto de Ley ante la Cámara de Diputados de la Nación.

El encuentro fue encabezado por el presidente de COVIAR, Mario González, y contó con la participación del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, el secretario de Agricultura mendocino, Sergio Moralejo, y representantes del INTA y de los gobiernos de Salta, Catamarca, Jujuy y Neuquén, quienes se sumaron de manera virtual.