San Juan incorporará 60 camas para atención en salud mental, que estarán distribuidas en diferentes hospitales

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, brindó detalles sobre el Plan Provincial de Salud Mental, presentado hace algunas semanas en Casa de Gobierno, y destacó que el programa apunta a una intervención integral y abarcativa de los tres poderes del Estado, además de ser interministerial.

“Este plan es abarcativo al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, porque todos intervienen y, por supuesto, es interministerial, ya que todos los ministerios deben participar”, afirmó Dobladez en diálogo con Canal 13. El funcionario explicó que el aumento de la demanda de internaciones judiciales de pacientes con problemas de salud mental obliga a ampliar la capacidad de atención hospitalaria. “Estamos trabajando en una ampliación de 60 camas para esta temática”, señaló.

El ministro destacó que la ley de salud mental exige que las instituciones que incorporen nuevas camas sean polivalentes, un requisito que, según Dobladez, “va muy bien hacia la humanización”. Añadió que el reconocimiento del problema fue el primer paso para abordar esta crisis, que se vio agravada tras la pandemia. “Después de la pandemia se desató una crisis sanitaria que consideramos, de cara a la próxima pandemia, será la problemática de salud mental”, indicó.

Sobre la ubicación de las nuevas camas, mencionó que se evalúan distintas opciones, incluyendo el Julieta Lanteri, donde se realizan mínimas obras de ampliación. Sin embargo, aclaró que “esta ampliación de camas de contención es solamente para atender la situación actual; no es la solución definitiva”.

Dobladez enfatizó que el objetivo del plan es acompañar al paciente, a su familia y a la comunidad, para lograr que las personas puedan llevar una vida normal y autosuficiente. “Hay que trabajar en salud mental en corto, mediano y largo plazo de forma integral, interministerial y entre poderes”, sostuvo.

Finalmente, sobre la cantidad de camas a sumar, precisó: “Seguramente serán unas 60 camas, distribuidas en distintos puntos de la provincia. San Juan es grande y también pensamos en la descentralización para que la atención sea más cercana a la comunidad”.

¿Cómo es el Plan de Salud Mental?

El Plan Provincial de Salud Mental que busca consolidar un modelo de atención comunitario, inclusivo y basado en los derechos humanos. El programa se apoya en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, en el Plan Nacional de Salud Mental 2023–2027 y en estándares internacionales para proteger los derechos de las personas con padecimientos mentales.

Según explicaron desde la cartera de Salud, la creación de la Dirección de Salud Mental marca un hito institucional, al permitir unificar esfuerzos de los equipos de salud, organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos del Estado y la comunidad. El plan no solo se enfoca en la atención de la enfermedad, sino que promueve el bienestar integral, la participación comunitaria y la inclusión social, con el objetivo de superar estigmas y prácticas discriminatorias.

El programa se basa en cinco ejes de acción: Rectoría en Salud Mental Comunitaria, prestación de servicios en la red de salud, comunicación socio-comunitaria, vigilancia epidemiológica e investigación, y capacitación y docencia. En este marco, se busca fortalecer la estructura de la Dirección de Salud Mental, formalizar su presupuesto y coordinar políticas públicas con diferentes actores del Estado y la sociedad civil. Además, se proyecta la creación de una Comisión Provincial de Salud Mental y un Observatorio de Salud Mental, destinado a investigación, capacitación y monitoreo epidemiológico.

El plan contempla la cobertura en tres niveles de atención:

Primer nivel: centros de salud, CAPS, postas y CICs, con equipos interdisciplinarios que trabajen en promoción y prevención, apoyados por la guía MhGAP de la OMS.

Segundo nivel: hospitales departamentales con servicios de salud mental capaces de atender problemáticas prevalentes y emergentes, urgencias y continuidad de cuidados.

Tercer nivel: hospitales descentralizados y centros terapéuticos especializados para casos complejos, articulando con equipos de apoyo territorial.

Además, se implementarán dispositivos intermedios como centros de día, viviendas asistidas y programas de apoyo ambulatorio, junto con teleconsultas y planes de atención para grupos vulnerables en situaciones de emergencia. El Programa Provincial de Prevención del Suicidio se consolidará como un eje transversal del plan.

El proyecto también prevé un Plan Anual de Comunicación en Salud Mental, con campañas de sensibilización para reducir estigmas, formación de comunicadores y un banco de experiencias comunitarias. Asimismo, se desarrollará un sistema de información en tiempo real integrado a la historia clínica digital, y se elaborará anualmente un Análisis de Situación de Salud Mental Comunitaria (ASISMC).

En cuanto a la formación, se diseñarán trayectos educativos en Salud Mental Comunitaria, junto con universidades, asociaciones profesionales y organismos internacionales, incluyendo capacitación en manejo de urgencias y crisis. Se fortalecerá la perspectiva comunitaria en residencias interdisciplinarias y se incorporarán contenidos de salud mental en programas universitarios, así como la capacitación de actores no convencionales, como fuerzas de seguridad, equipos judiciales y agentes comunitarios.