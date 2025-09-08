El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó oficialmente la Estrategia Provincial en Inteligencia Artificial (IA) aplicada al sector productivo. El plan busca posicionar a la provincia como referente en la adopción de tecnologías de vanguardia en Argentina y consolidar su lugar en la Economía del Conocimiento.

El ministro Gustavo Fernández destacó que este lanzamiento “no es un punto de partida, sino la consolidación de un camino ya iniciado” y remarcó la importancia de la ciencia, la innovación y la técnica como factores esenciales para el desarrollo provincial. En la misma línea, el secretario Germán Von Euw subrayó que la iniciativa representa “una visión de futuro para la economía de San Juan”, con la IA como motor transversal de transformación.

La estrategia contempla cuatro ejes centrales: formación de talento local, apoyo a empresas para la adopción de IA, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el ecosistema emprendedor, y la creación de un marco ético y de gobernanza que garantice un uso responsable y transparente de estas herramientas. El despliegue se realizará en cinco fases, desde el diagnóstico de capacidades locales hasta la evaluación y escalamiento de proyectos exitosos.

Como acción concreta, se lanzó el programa “Diagnóstico de Madurez Digital para MiPyMEs”, mediante el cual las pequeñas y medianas empresas podrán evaluar su nivel actual de digitalización. Cada participante recibirá un informe visual y una hoja de ruta práctica con recomendaciones personalizadas para avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas y soluciones de Inteligencia Artificial. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2025, a través del siguiente enlace: acortar.link/RdN3He.