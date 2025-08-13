El Gobierno de San Juan puso en marcha el plan de control contra la Lobesia botrana para la campaña 2025-2026, con el objetivo de proteger la vitivinicultura, la economía regional y el empleo en el sector. La estrategia fue consensuada con la Cámara de Comercio Exterior, el INTA y el Centro de Ingenieros Agrónomos de la provincia, garantizando que cada medida responda a criterios técnicos y a las necesidades reales de los productores.

La iniciativa, financiada íntegramente con fondos provinciales, tendrá un alcance territorial que combinará aplicaciones aéreas con aviones y drones, entrega directa de insecticidas y financiamiento a tasa subsidiada para reforzar el manejo de la plaga.

Según lo informado, se tratarán 20.000 hectáreas de vid con un primer vuelo de aplicación aérea, priorizando zonas aptas por normativas de seguridad y cuidado ambiental. En las áreas con mayor presencia de la plaga se realizará un segundo vuelo, que abarcará más de 6.000 hectáreas.

En sectores urbanos o donde no es posible la aplicación con avión, se utilizarán drones para cubrir aproximadamente 2.800 hectáreas, asegurando la mayor cobertura posible durante la primera alerta de salto de la plaga.

Además, la provincia entregará de manera directa insecticidas a productores cuyas fincas no sean tratadas por avión o dron. La provisión será gratuita para superficies de hasta 10 hectáreas de vid por productor, y para excedentes se cubrirá el 50% de la superficie restante. El resto quedará a cargo del productor, quien deberá usar productos autorizados por SENASA.

Todo el operativo será coordinado por la Dirección de Sanidad Vegetal y Animal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria.

La inversión total asciende a $1.600 millones: $1.200 millones destinados a vuelos, drones y productos, y $400 millones para un programa de créditos con tasa subsidiada a través de Fiduciaria San Juan. Este financiamiento permitirá la compra de feromonas e insecticidas en el primer y segundo salto de la plaga, facilitando tratamientos complementarios por parte de los privados.