San Juan lanzó la campaña de recolección de residuos electrónicos: cómo sumarse y qué llevar

El próximo sábado 13 de septiembre se realizará una nueva campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos en San Juan. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Ambiente, en conjunto con el Colegio Central Universitario y el municipio de Rawson. El objetivo es dar una disposición final controlada a estos desechos, que mal gestionados pueden ser altamente peligrosos.

Santiago Ceballos, subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos, explicó en Canal 13 la importancia de la propuesta y los riesgos que implica tirar estos aparatos junto con los residuos comunes. En este marco advirtió: “Un artefacto que usamos todos los días, como el celular, tiene residuos peligrosos adentro. Si lo dispone de manera descontrolada puede generar un foco de incendio, por ejemplo, por la explosión de una batería en un retén sanitario”.

El funcionario detalló que la campaña está orientada a la recolección de aparatos de “línea chica”: “Estamos recibiendo todo lo que son aparatos electrónicos de uso doméstico como tostadoras, cafeteras, microondas, radios, monitores, computadoras, teclados o mouse. Lo único que no se acepta es la línea blanca —heladeras, lavarropas, lavavajillas— por el peso y el alto costo de desmantelamiento”.

Ceballos explicó que los elementos recolectados son inventariados y diagnosticados por estudiantes del Central Universitario en el marco de un proyecto de extensión. “Se hace un primer diagnóstico para ver si los equipos pueden ser refuncionalizados. Lo que sirve se arregla y se actualiza; lo que no, se desmantela para recuperar componentes, sobre todo las plaquetas, que tienen rentabilidad económica”, indicó.

Además de reducir riesgos ambientales, la campaña permite recuperar equipos en buen estado para ser entregados a instituciones que lo necesitan. “Hay muchas escuelas, centros de jubilados y organizaciones que nos piden donaciones. Desde Ambiente se realiza una refuncionalización de estos equipos y se les da una nueva vida útil. Hace poco entregamos una computadora a un centro de jubilados que la usa para registros administrativos. Eso es economía circular”, destacó Ceballos.

El proyecto nació en el Central Universitario bajo la coordinación de la profesora Diana Carrillo, quien ya jubilada dejó la posta a Adriana Carvajal. “Con ella seguimos trabajando. Es un esfuerzo en conjunto entre la universidad y la Secretaría de Ambiente que ya lleva varios años”, señaló el subsecretario.

Este año, al colegio Central se suma también el municipio de Rawson, que dispondrá un punto de recepción en la Escuela Superior de esa localidad. “El municipio viene trabajando muy bien en materia ambiental y quiso sumarse. La convocatoria está orientada a los vecinos de Rawson, pero cualquier persona puede acercarse con sus aparatos electrónicos”, agregó.

Ceballos anticipó que la idea es avanzar hacia un proyecto tecnológico propio que permita reciclar este tipo de residuos en la provincia. “Queremos sumar un parque de tecnologías ambientales que dé soluciones locales. Hoy en Argentina todavía falta infraestructura para el tratamiento de estos residuos, pero creemos que es posible lograrlo con un trabajo sostenido”, afirmó.

Finalmente, recordó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de campañas. “Estos aparatos, aunque parezcan inofensivos, contienen materiales peligrosos. Disponerlos de manera controlada no solo protege al ambiente, también cuida la salud y evita accidentes. Por eso invitamos a todos a sumarse y llevar lo que ya no usan”, concluyó.