San Juan lanzó un nuevo nutripack con 35% de proteínas para niños de 2 a 5 años

El Ministerio de Salud de San Juan presentó el nuevo nutripack del programa Mis Segundos Mil Días, destinado a niños y niñas de entre 2 y 5 años. La actualización cuadruplicó el aporte proteico y busca garantizar un desarrollo integral en la etapa más crítica del crecimiento.

“Este lanzamiento da comienzo a un cambio que era realmente muy necesario en el programa. Pasamos de un pack con 8% de proteínas a uno con 35%”, destacó el ministro Amílcar Dobladez.

El funcionario remarcó que todos los alimentos incluidos son naturales y de alto valor nutricional: “Estamos entregando 30 barritas de cereal por mes, leche de alta calidad, quinoa y pasta de maní. Son productos que cubren el 80% de las calorías que necesita un niño en esa edad, siempre complementados con alimentos frescos”.

La entrega se realizará de manera bimestral y estará vinculada al control pediátrico obligatorio. “El pediatra certifica el control y con eso se retira el nutripack en cualquier centro de salud de la provincia. De esta manera aseguramos tanto el seguimiento médico como la correcta llegada del alimento a la población objetivo”, explicó el ministro.

El programa tiene como meta llegar a entre 8.000 y 12.000 niños y niñas sin cobertura médica. Según Dobladez, el rediseño implicó una optimización del presupuesto: “Pasamos de $380 millones a casi $80 millones mensuales, con una mejora sustancial en la prestación. Esto demuestra que sí se puede optimizar el gasto y mejorar la calidad”.

El nuevo nutripack ya comenzó a distribuirse en agosto y tendrá su segunda entrega en octubre. “Estamos muy contentos porque hubo muy buena aceptación por parte de las familias. Creemos que duplicará la adhesión que tenía el pack anterior, que ya había perdido interés”, subrayó el ministro.