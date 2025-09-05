Durante el acto de inauguración de la Escuela de Nivel Inicial N° 69 “Rinconcito de Luz” en Pocito, el gobernador Marcelo Orrego anunció que la Provincia podrá intervenir en la Ruta Nacional 20, en el cruce con calle Gorriti, para concretar la construcción de una rotonda que buscará disminuir los accidentes de tránsito en la zona. La obra se llevará a cabo con fondos provinciales.

El mandatario explicó que para avanzar con esta obra fue necesario un acuerdo con Vialidad Nacional y la posterior aprobación en la Cámara de Diputados provincial. “Gracias a Dios, usted sabe que nosotros no teníamos competencias sobre la ruta, es una ruta nacional. Primero tuvimos que firmar un acuerdo con Vialidad Nacional y después ese acuerdo tenía que ser refrendado por la Cámara de Diputados. Ahora sí vamos a poder actuar”, expresó.

Orrego remarcó que se trata de un cruce crítico. “Esa esquina la conozco perfectamente, es un cruce muy peligroso y se llevó muchas vidas. Ahora vamos a poder intervenir y no vamos a tener que preguntar qué tenemos que hacer”, afirmó.

Además, el gobernador destacó los trabajos que se realizan en la avenida de Circunvalación, otra de las vías más transitadas de San Juan. “Estamos trabajando en las bajadas de cada una de las rotondas, mejorando la iluminación y nada más y nada menos que con un sistema de energía solar. Será la primera ruta del país 100% solar, y San Juan, como líder en energía fotovoltaica, lo va a aprovechar”, sostuvo.