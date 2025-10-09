La provincia de San Juan dará un paso importante en la capacitación de conductores profesionales gracias a la implementación de simuladores de conducción de última generación en Emicar, que permitirán entrenar a futuros operadores de vehículos y maquinaria pesada en un entorno seguro y controlado.

Ernesto González, gerente de Emicar, explicó vía Zoom en Compacto 13, que el proyecto busca cooperar con la prevención de accidentes de tránsito y profesionalizar la forma de conducir de los sanjuaninos. “Se vienen grandes cambios por la minería en materia de conductores, esto es un gran paso para profesionalizar a los ciudadanos”, señaló.

En particular, González destacó la relevancia de estos avances para quienes requieren licencia profesional, ya que los exámenes y renovaciones incluyen cursos de capacitación más completos y estrictos. “El cambio es muy profundo, incluso en los exámenes psicofísicos, donde se ha incorporado el control de drogas y alcohol. Es un buen paso para que los sanjuaninos podamos profesionalizar la manera de conducir”, agregó.

El proyecto está especialmente orientado a los proyectos mineros, donde la construcción de caminos y la operación de maquinaria pesada demandan conductores capacitados en retroexcavadoras, topadoras y otros equipos especializados. Según González, la incorporación de los nuevos simuladores convierte a San Juan en el campo de capacitación más grande e importante del país.

De esta manera, habrá mayores posibilidades de generar empleo calificado y de formar profesionales preparados para responder a las exigencias de la industria minera en San Juan.