San Juan proyecta un nuevo destacamento de bomberos en la zona Zonda-Ullum

El jefe de la División Bomberos de la Policía de San Juan, Dante Alleva, explicó que uno de los principales proyectos que manejan es la creación de un nuevo destacamento en la zona de Zonda y Ullum, con el objetivo de reforzar la cobertura en ese sector de la provincia.

“En algún momento esperamos poder concretar la instalación de un destacamento en esa zona”, señaló.

Alleva destacó que otro de los desafíos es la renovación de la movilidad, ya que muchas de las unidades actuales llevan varios años en servicio. “Sería conveniente poder incorporar nuevos vehículos, como autobombas, camiones y camionetas 4x4 de acción rápida. Quizás no este año, pero para el próximo sí sería necesario contar con unidades acorazadas, ya que las actuales se van deteriorando”, explicó.

Consultado sobre la cantidad de autobombas operativas, indicó que “todos los destacamentos —los ocho que tenemos— y el cuartel central cuentan con camiones propios. Los más grandes disponen de camiones a gasolina, mientras que en el cuartel central tenemos camión hidrante, camión autobomba y dos hidroelevadores para trabajos en altura”.