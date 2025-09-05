La memoria, la resistencia y el compromiso se harán presentes en San Juan con la llegada de la muestra fotográfica “Nora siempre nos cuidó”, un homenaje a Nora Cortiñas, referente indiscutida de Madres de Plaza de Mayo. La propuesta se presentará el lunes a las 18 horas en la Universidad Nacional de San Juan y contará con la participación de su creador, el periodista y reportero gráfico Alejandro Amdan.

“Fue un velorio donde hubo muchísima gente y nos llevó a hacer esta muestra”, recordó Amdan en diálogo vía Zoom, al repasar el impacto que tuvo la despedida de Cortiñas en Buenos Aires. La exhibición reúne imágenes históricas que reflejan los inicios de la organización: “La idea era mostrar la parte más antigua de la creación de Madres, inclusive en la muestra van a encontrar fotos de Nora y Hebe juntas, fotos antiguas de los principios de Madres”.

El martes, en tanto, Amdan dará una charla junto a su colega Pablo Lasanski sobre el rol del fotorreportero en Argentina. “La dictadura nunca nos pegaba en las calles, ahora trabajamos con máscaras y cascos”, describió, marcando las diferencias en el ejercicio de la profesión entre aquellos años y el presente.

La llegada de la muestra a San Juan fue posible gracias a la gestión de Miguel Ambas, de la radio comunitaria La Lechuza, quien participó de una presentación en Buenos Aires y gestionó el contacto con la UNSJ.

Amdan también compartió recuerdos personales de la relación con Nora Cortiñas: “Norita, además de ser una madre sumamente comprometida con su hijo desaparecido, se comprometió todo el tiempo con nosotros. En las marchas, cuando nos veían, se preocupaban mucho por nuestra seguridad”. Incluso relató que al finalizar las rondas en Plaza de Mayo, las Madres solían ir a las redacciones para asegurarse de que los fotógrafos hubieran regresado sanos.

“Se generó algo muy amoroso entre ellas y nosotros. Todas las fotos que sacábamos se las pasábamos a Madres para que ellas pudieran difundirlas”, recordó.

El título de la muestra resume ese vínculo: “Nora siempre nos cuidó”. Amdan lo explicó con emoción: “La quisimos mucho. Nora y Hebe jamás dejaron de estar en ningún conflicto. Incluso cuando Nora ya no podía caminar, iba igual a acompañarnos. La dictadura fue muy dura en este país”.