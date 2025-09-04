La provincia de San Juan avanza en nuevas estrategias para proteger su fauna silvestre, en un contexto donde la caza furtiva y el tráfico de especies siguen siendo problemáticas latentes. Así lo confirmó Ezequiel Salomón, director de Conservación de la secretaria de Ambiente, quien explicó que la legislación provincial establece de manera categórica la prohibición total de la caza furtiva, la comercialización y la tenencia de fauna silvestre.

“Nuestra provincia tiene por una ley la prohibición total de la caza furtiva, la comercialización y la tenencia de la fauna silvestre y cualquier hecho que implique alguna de estas actividades está prohibida por ley”, señaló Salomón en diálogo telefónico.

Para resguardar los ecosistemas, San Juan cuenta con un sistema provincial de áreas protegidas, que busca conservar ambientes completos y las especies que habitan en ellos. Sin embargo, el funcionario advirtió que el tramperismo de aves sigue siendo una de las prácticas ilegales más comunes, principalmente para el mascotismo.

Entre las especies más afectadas se encuentran el benteveo, los jilgueros y las diucas, valoradas por sus características de canto y altamente demandadas en el mercado ilegal. A esto se suma un tráfico interprovincial de aves como los cardenales, que no tienen presencia natural en San Juan, pero que llegan desde provincias vecinas como San Luis en cargamentos de animales extraídos de su hábitat.

“Son varias las aves nativas que son buscadas por las características del canto… muchas veces llegan en cargamentos completos de animales que recorren cientos de kilómetros”, advirtió Salomón, quien remarcó que estos traslados ponen en riesgo no solo a las especies, sino también a los ecosistemas en general.

Con estas medidas de control y concientización, el gobierno provincial busca frenar la caza ilegal y reforzar la conservación de la biodiversidad, un desafío que requiere tanto del compromiso estatal como de la colaboración ciudadana.