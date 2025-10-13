El Gobierno de San Juan avanza con la campaña 2025-2026 para el control de la Lobesia Botrana, la plaga que afecta a los viñedos y pone en riesgo la producción vitivinícola. A través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se realizan nuevas aplicaciones aéreas coordinadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria junto con la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos.

Las operaciones se desarrollan entre las 6:30 y las 20:30, bajo estricta supervisión técnica y en condiciones meteorológicas adecuadas para evitar la deriva. El cronograma incluye los departamentos de Caucete, del 13 al 16 de octubre, y 25 de Mayo y Sarmiento, a partir del 16 de octubre hasta la finalización del plan, siempre sujeto al clima.

Las fumigaciones se efectúan únicamente sobre fincas productivas, excluyendo zonas urbanas, residenciales y áreas sensibles como escuelas, hospitales o fuentes de agua. Se emplean insecticidas de Banda Verde (Clase 4), autorizados por SENASA, considerados inocuos para las abejas y de bajo impacto ambiental.

Las autoridades recomendaron a productores y vecinos cubrir fuentes de agua, tapar las piqueras de colmenas y suspender tareas rurales durante las aplicaciones, retomando la actividad 12 horas después. Estas acciones se enmarcan en la política provincial de sanidad vegetal y sostenibilidad del sector vitivinícola, un pilar esencial de la economía sanjuanina.

Contacto: Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos – Tel. 264 6239867