La seguridad en San Juan tendrá un nuevo refuerzo con la incorporación de 30 cámaras de videovigilancia que serán instaladas en los próximos días en zonas estratégicas. El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien explicó que la medida se enmarca dentro del plan provincial de modernización y prevención del delito.

“Estamos dentro del programa de implementar las cámaras en la provincia de San Juan”, indicó Delgado, al tiempo que destacó la importancia de estos dispositivos: “Las cámaras cumplen un papel clave tanto en lo preventivo como en la colaboración para investigar hechos delictivos”.

Las ubicaciones de los equipos serán definidas según el mapa del delito y un análisis realizado por la Jefatura de Policía, el D8 y el CISEM, garantizando que cada dispositivo se coloque en un sitio de alto impacto en materia de seguridad ciudadana.

El funcionario reconoció que el número de cámaras no cubre la totalidad de la demanda, pero aseguró que es un paso necesario: “Sabemos que no son suficientes, pero es una colaboración para seguir fortaleciendo la seguridad pública”.