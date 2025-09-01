La provincia de San Juan fue golpeada durante el fin de semana por un temporal de lluvias intensas asociado al fenómeno de Santa Rosa, que dejó a más de 5.000 familias afectadas. La especialista en Clima, Agustina Albeiro, ha destacado la magnitud de las precipitaciones, señalando que la cantidad de agua acumulada estuvo muy por encima de los promedios históricos para esta época del año.

Según las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) citadas por Albeiro, solo el sábado 30 de agosto se registró una caída de 29 mm de precipitación, a lo que se sumaron 10 mm el domingo 31 de agosto. Esto dejó un acumulado total de casi 40 mm de lluvia durante el fin de semana. Albeiro enfatizó la singularidad de este evento, indicando que "nos deja un acumulado de 40 mm en un fin de semana cuando el promedio de agosto es de 2 mm". Esto significa que, en solo dos días, San Juan recibió 20 veces la cantidad de lluvia esperada para todo el mes.

La especialista lamentó que, a pesar de que el evento estaba pronosticado, no se tomaron las medidas necesarias, especialmente considerando la cantidad de población vulnerable en la provincia. Sin embargo, Albeiro brindó tranquilidad al asegurar que la situación no continuará. "Por suerte no va a seguir manifestándose. Ayer fue el fin", afirmó, añadiendo que "ha sido algo temporal y fuera de lo común, pero no hay probabilidades de que se repita".

Albeiro explicó que el pasaje del invierno a la primavera es uno de los más inestables debido al choque de masas de aire frío con ingresos cálidos, lo que favorece la formación de tormentas.

Por último, respecto a posibles heladas en cultivos, la especialista indicó que, por el momento, no hay registro ni pronóstico para los próximos días, aunque destacó la importancia de estar atentos, ya que se han registrado heladas hasta el mes de octubre.