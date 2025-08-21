San Juan sale a asistir a personas con discapacidad ante la falta de ayuda nacional
El ministro de Familia y Desarrollo Humano habló acerca de cómo trabajan con estos sanjuaninos, que ya no son asistidos por Nación.
En las últimas horas, en el Congreso Nacional finalmente se rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad. En ese sentido, desde el Gobierno de San Juan manifestaron que están asesorando y asistiendo a sanjuaninos con discapacidad que ya no reciben ayuda de Nación.
Carlos Platero, ministro de Familia y Desarrollo Humano, habló en rueda de prensa sobre el trabajo que realizan pensando en las personas con discapacidad que habitan la provincia. Sobre esto aseguró que desde siempre mostraron su enérgico rechazo al veto de Javier Milei.
“Estamos trabajando fuertemente en nuestros programas, acompañando a todas las personas con discapacidad. Ya en forma anticipada, el mismo Gobierno, a través de los legisladores y la misma Dirección de Discapacidad, se habían pronunciado en contra de este veto presidencial. Vamos a estar al lado de ellos, ver las situaciones de cada persona y acompañarlos”, expresó.
En ese mismo sentido, Platero remarcó que siempre se han mantenido en esta posición, recordando que el propio Marcelo Orrego, cuando fue diputado nacional, impulsó leyes que favorecían al área de discapacidad.
“El Ministerio siempre está recepcionando las problemáticas que se plantean. El gobernador me ha pedido que trate de solucionar aquellas problemáticas que las familias no pueden solucionar por sí solas; para eso está el Estado provincial, para acompañarlas”, sentenció.