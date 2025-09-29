Los emprendedores sanjuaninos tuvieron un rol protagónico en el Concurso Emprendimiento Argentina 2025, donde proyectos innovadores lograron sobresalir tanto en la instancia provincial como en la nacional. Juan Carpino, director de Pymes y Emprendedores, destacó en Canal 13 San Juan que “San Juan fue la única provincia que en instancia provincial puso 16 millones de premios para los emprendedores que participaron”.

El 8 de agosto se desarrolló la competencia local, en la que se reconocieron dos categorías: Despegue Emprendedor (para proyectos de 0 a 2 años) y Crecimiento y Expansión (para iniciativas de 2 a 7 años). En cada una hubo un ganador y un segundo puesto que recibió 3 millones de pesos en efectivo.

En la primera categoría se impuso SIGEA, un dispositivo que se conecta a las redes de agua domiciliarias o de agroindustria y envía datos de consumo a la nube, accesibles desde una aplicación. Mientras que en la segunda categoría el ganador fue Bosque Urbano, un emprendimiento que fabrica muebles con plástico reciclado, logrando un material muy similar a la madera. “Este concurso se realizó en todo el país y convocó a 800 emprendimientos, de los cuales quedaron 46 a nivel nacional”, precisó Carpino.

El funcionario subrayó además que el certamen abre nuevas oportunidades: “Más allá del premio que pusimos desde la provincia, el hecho de llegar a esa instancia ya permite empezar con las redes de networking. Se generan y concretan negocios. Incluso empresas fintech ya mostraron interés en apoyar a los sanjuaninos”.

Finalmente, Carpino valoró el impacto de los programas provinciales de capacitación: “Llevamos más de 600 capacitados en pitch elevator. El desafío es captar y convencer en tres minutos a los inversores. Los requisitos son simples: tenemos un registro emprendedor y usamos Instagram como una herramienta clave para que todos puedan inscribirse”.