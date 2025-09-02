En la antesala de dos fechas clave para la Iglesia Católica , como lo son la canonización de Carlo Acutis y la tradicional caminata a Ceferino Namuncurá, el párroco de la iglesia San Francisco de Asís, Fray Jorge Ballarati, reflexionó en el móvil de Canal 13, sobre el rol de los jóvenes, la vigencia de la fe y el significado del Año Jubilar.

“Hay una particularidad que tenemos todos, también los jóvenes, que es una pregunta interior profunda: ¿para qué estamos? ¿Cuál es el sentido?”, explicó Ballarati en diálogo con este medio. Y agregó: “Muchas veces miramos a los jóvenes y decimos ‘están desorientados’. Esa pregunta profunda no se ha perdido”.

En ese sentido, destacó el testimonio del joven beato Carlo Acutis, que será canonizado el próximo 7 de septiembre: “Estas oportunidades que tenemos a través de la santidad de un joven como Carlos les da a ellos la posibilidad de descubrir que hay maneras de hacer por el otro y con el otro cosas distintas, que cambian la humanidad”.

La caminata a Ceferino

El domingo 7 de septiembre, los jóvenes sanjuaninos participarán de una nueva edición de la peregrinación al santuario de Ceferino Namuncurá. La caminata partirá desde la Catedral a las 7 de la mañana y concluirá con una misa a las 17 horas.

“Es una expresión juvenil, pero están todos invitados, por supuesto”, señaló Ballarati. “Habrá grupos que saldrán desde la parroquia San Francisco, pero el punto de concentración es la Catedral. La idea es caminar juntos como comunidad sanjuanina, con la seguridad que disponen las autoridades”.

De cara al Jubileo del año 2025, el sacerdote resaltó la importancia de la celebración: “Es la oportunidad de celebrar nuestra fe en el nacimiento de Jesús y disfrutar de lo que significa la misericordia de Dios, que es lo que el Jubileo nos propone”.

Para la orden franciscana, además, este tiempo coincide con fechas de especial significado: los 800 años de varios hitos de la vida de San Francisco de Asís. “Este año en particular celebramos los 800 años del cántico de las criaturas, la famosa Laudato si. Estamos viviendo también el Tiempo de la Creación, que se extiende del 1 de septiembre al 4 de octubre, día de San Francisco”, explicó Ballarati.

Y concluyó: “Francisco encontró en la comunión con toda la creación un sentido, incluso en momentos de frustración y dolor. Ese mensaje hoy sigue siendo actual y necesario”.