El fin de semana en San Juan tendrá una propuesta cultural distinta: la décima muestra de vehículos en miniatura, organizada por el grupo “Locuras en Escala”. El evento se desarrollará en el foyer del Auditorio Juan Victoria y estará abierto al público el sábado y domingo de 13:30 a 20:00.

Miguel Ángel Pérez, coleccionista e integrante del grupo organizador, adelantó que la exposición contará con una gran variedad de piezas. “Vamos a ser alrededor de 45 expositores, la mayoría de San Juan, pero también habrá invitados de Mendoza. Además, se sumará una muestra de autos antiguos que complementará la propuesta”, detalló.

El coleccionista destacó que la iniciativa suele generar sorpresa en los visitantes: “Por lo general, los que más se asombran son los papás. Van con la excusa de llevar a los chicos y terminan ellos fascinados con la exposición. Es una satisfacción que disfruten grandes y chicos por igual”.

La muestra presentará modelos de distintas escalas y temáticas, desde autos clásicos hasta vehículos de colección de edición limitada. “Algunos los ven como simples juguetitos, pero para nosotros son verdaderas piezas de colección”, subrayó Pérez, quien resaltó el acompañamiento del clima para que el público pueda disfrutar de la actividad.

La entrada será libre y gratuita, lo que convierte a la exposición en una alternativa ideal para compartir en familia durante el fin de semana.