Octubre comenzó con mucho calor en San Juan. El termómetro escaló hasta superar los 35º, en una jornada más propia del verano que de la primavera. La suba de temperatura que comenzó a darse el jueves, provocó que este viernes la provincia se ubique en el podio de las más calurosas del país, según el ranking que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Si bien San Juan no ocupó el primer lugar, se ubicó en el segundo con 35.2º. El primer puesto se lo quedó San Fernando del Valle de Catamarca con 35.3º. Completando el podio, aparece Santiago del Estero con 34. 7º . Más abajo, en el cuarto y quinto puesto se ubican San Ramón de La Nueva Orán (Salta) con 34. 6º y San Miguel de Tucumán con 34.4º.

Completando el ranking aparecen Rivadavia (Salta) con 34º, Tinogasta (Catamarca) también con 34º y en el puesto ocho aparece Jáchal con 33.8º. En el noveno y décimo puesto se ubican La Rioja con 33. 4º y Chamical (La Rioja) con 33. 2º respectivamente.

Alerta por viento Zonda

La Dirección de Protección Civil emitió un alerta amarilla por la previsión de viento Zonda que afectará a varios sectores de la provincia durante este viernes 3 y sábado 4 de octubre.

Según el organismo, el fenómeno se espera en altura sobre los departamentos de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Se estima que las ráfagas de viento oscilarán entre 35 y 50 km/h, pudiendo superar los 70 km/h, con posibles impactos en la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles de humedad muy bajos, advierten desde Protección Civil.

Ante esta situación, las autoridades instan a la población a extremar precauciones y seguir las siguientes medidas: