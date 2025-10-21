La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó para este martes a una jornada de protestas y paro nacional en reclamo al Gobierno por la demora en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y publicada en el Boletín Oficial, pero aún sin implementación efectiva.

En San Juan, los gremios SIDUNSJ y ADICUS se sumarán a la medida de fuerza, mientras que el personal no docente nucleado en APUNSJ acompañará con un paro de 24 horas.

La decisión fue adoptada el viernes pasado durante un plenario nacional que reunió a representantes de todos los sindicatos universitarios. Allí se resolvió realizar una jornada nacional de protesta este martes 21 y un paro general de actividades el miércoles 22, en rechazo a la postergación de la ley que garantiza fondos y paritarias para el sistema universitario público.

Desde CONADU Histórica también anunciaron un paro de 48 horas durante las mismas fechas, con idénticos reclamos.

“El escenario en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se suma la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos, lo que incrementa la precarización docente”, expresó Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Y añadió: “Sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad. Ante la falta de diálogo y el desconocimiento de las paritarias, debemos fortalecer la organización y los planes de lucha para enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”.

Durante la jornada de protesta, los gremios realizarán clases públicas, asambleas, volanteadas y movilizaciones frente al Congreso Nacional, ministerios y plazas de las principales ciudades del país.

En San Juan, se prevén acciones de visibilización en las facultades de la Universidad Nacional de San Juan y en la sede de la Universidad Católica.

Qué establece la ley

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso durante el primer semestre de 2025, crea un régimen especial de financiamiento que prevé recursos para el funcionamiento de las universidades, fondos para becas y una actualización salarial automática —vía paritarias o por ajuste equivalente a la inflación— para docentes y no docentes.

Tras su aprobación, el presidente Javier Milei vetó la norma argumentando dificultades presupuestarias. Sin embargo, la oposición reunió los dos tercios de los votos necesarios en ambas cámaras y anuló el veto presidencial, lo que obligaba al Ejecutivo a promulgarla.

Este lunes vencía el plazo legal para su aplicación, pero el Gobierno decidió postergar su entrada en vigencia mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, donde también se suspendió la aplicación de las leyes de Emergencia Sanitaria Pediátrica y de Residencias Nacionales en Salud.