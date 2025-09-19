San Juan se viste de primavera: estos son los festejos preparados en cada departamento

La llegada de la primavera siempre es motivo de fiesta, más aún porque coincide con el Día del Estudiante. En este marco, el gobierno de San Juan organizó el denominado Festijoven, que se llevará a cabo en el Parque de Mayo el 21 de septiembre. Sin embargo, en varios municipios sanjuaninos tomaron la decisión de generar su propio evento, para que quienes no puedan viajar tengan la posibilidad de vivir una buena jornada y darle un feliz inicio a la primavera.

En este marco, te contamos cuáles son los eventos que tienen programados para festejar a los jóvenes y la estación pronta a iniciar.

Santa Lucía El municipio se sumará al festejo provincial que se organiza en conjunto con el Gobierno de San Juan.

Sarmiento La tradicional Estudiantina comenzó el jueves 18 y se extenderá hasta el domingo 21 en la Plaza Dominguito. El cierre contará con la actuación de Maxi y La Champions Liga, además de DJs y bandas locales. Desde las 15, los asistentes podrán disfrutar de juegos, música, la elección del Rey y la Reina de la Estudiantina y diversas sorpresas.

Capital La Ciudad de San Juan acompañará el evento central que impulsa la Provincia.

Pocito: La Fiesta del Estudiante se realizará este domingo 21 en la Plaza De La Libertad, de 16:30 a 21:30. Habrá artistas locales, múltiples sorteos, cabinas de fotos y plataforma 360°. Además, los estudiantes podrán participar de competencias de pulseadas, disfrutar de stands de tatuajes y mesas de juegos.

Chimbas: El sábado 27 de septiembre, desde las 16, el Parque de Chimbas recibirá un evento tipo kermés con cabina de fotos 360°, zona gamer, pool, ajedrez, campeonato de truco, competencias de tribus, feria de emprendedores y de animé. El cierre contará con shows artísticos en escenario con bandas provinciales. La invitación es abierta: los vecinos podrán llevar mate y disfrutar de la primavera en la plaza cabecera del departamento.

Rivadavia El departamento participaría en el festejo provincial con actividades conjuntas.

9 de Julio hará su actividad este viernes 19 de septiembre, a las 17, el Polideportivo Municipal será escenario de una Master Class de Zumba, organizada por el grupo Zumberas de Corazón. La propuesta busca celebrar la estación con movimiento y conexión comunitaria.

Jáchal: El Festival de las Juventudes – Septiembre Vibra Joven se adelantó al sábado 20 de septiembre, desde las 12, en el Vivero Municipal. El line up incluye a King of Banana, Oktubre (Tributo a Los Redondos), DJ Yoel Berón, DJ Lucas Arroyo, DJ Cladex, DJ Papilo, Zepeda, CH Rap, Blito y Sangre Noble, además de una Batalla de Gallos. La jornada contará también con feria de emprendedores, stands de salud, empleo y cultura, juegos organizados por la Coordinación de Deportes, sorteos y un operativo especial de seguridad. Está prohibido el ingreso y consumo de alcohol

Zonda El domingo 21 de septiembre, desde las 10, la Plaza Filomeno Tampi será escenario de la fiesta primaveral con la presentación de Las Divinas, Los Sudakas y La Banda de Lema. Habrá música, baile y actividades para compartir en familia y con amigos.

Calingasta Aún no se informó la programación oficial para este departamento.

Caucete El sábado 20, desde las 19, se vivirá la Fiesta de la Juventud 2025 en el Parque Libertadores de América (Av. de los Ríos, a metros de Ruta 270). La propuesta incluye la elección del Anfitrión y la Anfitriona, feria de artesanos, patio de comidas y un banderazo estudiantil que partirá desde Diagonal Sarmiento y Calle Juan Jufré hacia el skatepark a partir de las 18:30.

Ullum: El municipio invita a compartir la Fiesta de la Primavera con la Promo 2025, este viernes 19 de septiembre desde las 19 en Plaza Eva Duarte. El evento tendrá un fin solidario: lo recaudado será destinado a estudiantes de último año que preparan su viaje de egresados. Habrá DJ en vivo, cabina fotográfica, feria de emprendedores, comidas y bebidas a cargo de la promoción. Además, shows de Urban Kids y danzas urbanas, juegos, sorteos y la elección de la Reina del Adulto Mayor, de la Primavera y del Facha. La entrada es libre y gratuita.

Albardón El domingo 21 de septiembre, desde las 16, se realizará la Primavera Albardón Fest en el Parque Latinoamericano. La jornada contará con bandas en vivo, feria permanente de artesanos y diversas propuestas recreativas.

25 de Mayo Hasta el momento no informaron sobre sus actividades

Valle Fértil El 20 de septiembre, desde las 10, el Polideportivo Municipal será sede de la Fiesta de la Juventud y del Estudiante. Se organizarán juegos, concursos de talentos, premios a mascotas y carruajes, elección de reyes estudiantiles y música en vivo.

Iglesia La gran fiesta será el sábado 20, a las 20, en el Polideportivo de Rodeo. Además, durante todo septiembre se desarrollaron actividades especiales y el domingo 21 habrá un picnic show en el Club Sportivo Iglesia.

Rawson El sábado 20, de 13:30 a 18, se realizará la Estudiantina en el Parque de Rawson, con música, juegos, emprendedores y shows de artistas del departamento como Andrea García, Guillermo Molina y QBaile.

San Martín El domingo 21 se correrá la maratón de la primavera, que comenzará en la Municipalidad y finalizará en el camping municipal. Allí se desarrollarán shows de artistas locales y actividades recreativas para jóvenes y familias.